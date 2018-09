Tbc-onderzoek school Cuijk: één persoon drager tbc-bacterie, geen besmettingsgevaar

CUIJK - Bij het bron- en contactonderzoek door de GGD naar tuberculose (tbc) op het Merletcollege in Cuijk is bij één persoon een tbc-infectie aangetroffen. Volgens de GGD is deze persoon niet ziek en kan de ziekte niet worden overdragen aan anderen.

De GGD stelde het onderzoek in nadat eind juni bij een leerling van het Merletcollege in Cuijk open longtuberculose was vastgesteld. De GGD onderzocht dertig leerlingen en medewerkers die het meest intensief contact – ongeveer vier dagen per week - hadden met de besmette leerling.

Uit voorzorg start de gezondheidsdienst een aanvullend onderzoek. Het gaat opnieuw om een groep van dertig mensen. Deze groep had slechts één of twee dagen per week contact met de besmette leerling. Dit onderzoek start begin oktober. Deze mensen krijgen een zogeheten Mantoux-test. Aan het eind van oktober worden de resultaten bekend.

Volgens een woordvoerster van de GGD is de leerling met open tuberculose bezig met een zes maanden durende behandeling. “De leerling is aan de beterende hand en is niet meer besmettelijk”, aldus de woordvoerster.