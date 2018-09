Dashcambeelden opgedoken van auto die pui ramt

EINDHOVEN - Er zijn dashcambeelden opgedoken van een auto die de pui van de Hypotheker aan Pastoriestraat in Eindhoven ramde. De bestuurster raakte gewond en werd in een ziekenhuis behandeld. Een vrouw en een man die de hulpverleners in hun werk belemmerden werden gearresteerd.

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag. De vrouw draaide met haar auto vanaf de Woenselse Markt rechtsaf. Ze merkte te laat dat één rijbaan was afgesloten in verband met werk aan de weg en reed tegen de wegafzetting. Vervolgens verloor ze de macht over het stuur van de auto en reed tegen de pui van de hypotheekadviseur.

Terwijl brandweermensen de schade aan de pui bekeken en ambulancepersoneel de vrouw verzorgden, probeerde een vrouw, die een bekende is van het slachtoffer, steeds de zijdeur van de ambulance te openen.

Omdat het ambulancepersoneel daar last van had trok de politie haar weg. Omdat ze bleef proberen die deur open te krijgen werd ze gearresteerd. Dat zorgde er voor dat een mannelijke bekende van het slachtoffer door het lint ging en ook werd opgepakt.