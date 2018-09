Keel dichtknijpen en hoofd tegen de grond: twee vrouwen mishandeld door hun vriend in Tilburg

TILBURG - Twee vrouwen zijn zondagmiddag in Tilburg gewond geraakt bij twee verschillende gevallen van huiselijk geweld. De vriend van een van de vrouwen zou hebben geprobeerd haar te wurgen. Ook een andere vrouw werd door haar vriend mishandeld. Beide mannen zijn aangehouden. De twee vrouwen hebben allebei aangifte tegen hun partner gedaan.

Een 24-jarige vrouw werd in het huis van haar vriend (23) in de wijk Oerle door hem mishandeld. Toen ze rond twee uur bij hem thuis kwam, zou hij dronken op de bank hebben gezeten. Vervolgens zou hij haar vast hebben gegrepen en vielen ze samen op de grond. Hierbij zou hij haar bij de keel hebben gegrepen en begon hij de vrouw te wurgen.

Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn en was erg misselijk toen ze bijkwam. Haar partner heeft wel de hulpdiensten gebeld. Ze werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft meerdere kneuzingen.

Hoofd tegen de grond

Een andere jonge vrouw (21) raakte gewond na een ruzie met haar vriend in een huis in de wijk Reeshof. Hij zou haar twee keer hard met haar hoofd tegen de grond hebben gegooid. Daarna zou de 23-jarige man in haar gezicht hebben gespuugd.

De vrouw klaagde over hoofdpijn en was duizelig. Ook zij moest met ambulance naar het ziekenhuis. Haar vriend is aangehouden maar hij ontkent dat hij zijn vriendin heeft mishandeld.

Uitzonderlijk

De twee incidenten staan los van elkaar. Volgens de politie komt huiselijk geweld veel vaker voor. Maar dat er binnen korte tijd in één stad twee vrouwen met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht vanwege huiselijk geweld, is uitzonderlijk.