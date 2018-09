Hoe ziet de dienst van een ambulancebroeder eruit? 'Een adempauze om iets te verwerken kan niet'

De vakbond FNV spreekt het actievoerende ambulancepersoneel toe in Helmond

HELMOND - Geen pauze, niet kunnen eten en naar de wc gaan is er ook bijna niet bij. De diensten van ambulancebroeders Marcel van Ruth en Bram Bastiaansen worden steeds zwaarder. Tijd om even stil te staan bij iets heftigs tijdens de dienst is er niet, de volgende rit moet alweer gedaan worden. De ambulancebroeders willen dat er iets aan wordt gedaan. En een beter salaris zou ook welkom zijn. En dus voeren ze vanaf maandag 2 weken actie.

Marcel van Ruth en Bram Bastiaansen werken allebei al 16 jaar op de ambulance. Een prachtig vak, vinden ze, waarbij 'geen dag hetzelfde is'. Maar de laatste jaren komen de ambulancebroeders steeds meer in de knel tijdens hun diensten. Hoe druk is zo'n dienst dan eigenlijk? En wat komen Marcel en Bram allemaal tegen?

22:30 uur : Marcel heeft nachtdienst, maar begint altijd een half uur eerder. Hij komt op de post, kleedt zich om en controleert de ambulance in zijn eigen tijd.

01:30 uur: Twee dames hebben het iets te vrolijk gemaakt in het centrum en zijn allebei met de fiets gevallen. Eén van de dames heeft een sneetje op het hoofd. Marcel maakt het schoon en overlegt met de huisarts, de dame kan terecht op de huisartsenpost.

"In drie uur tijd kun je enorme pieken en dalen beleven. Dan maak je bijvoorbeeld een infuus voor de huisarts die een euthanasie gaat uitvoeren. Je staat met de familie in de woonkamer en dan moet je meteen weer weg voor je volgende melding. Wat zeg je dan? Sterkte? Goede reis? Dat zijn echt hele moeilijke ritten."

06:45 uur: Bram Bastiaansen meldt zich aan voor zijn vroege ochtenddienst. Bram komt altijd op de fiets. "Dan kan ik na mijn dienst altijd alles van me aftrappen. Ik kom heel bewust op de fiets."

"Voor verwerking tijdens de dienst is er weinig tijd. Je kunt wel een code rood geven als je er echt mee wilt stoppen. Maar dan wordt wel midden in de nacht een heel opvangteam opgeroepen. Dat doe je ook niet zomaar. Je kunt eigenlijk niet een keer om een paar minuten adempauze vragen. Dan staat er een ambulance stil en dat kan niet."