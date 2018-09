Dader ramkraak brillenzaak herkenbaar in beeld in Bureau Brabant

De schade in de winkel was enorm na de ramkraak. (Foto: Ruud Panis Brillen)

OISTERWIJK - In het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant zijn maandagavond bewakingsbeelden te zien van de ramkraak op 3 september op brillenzaak Ruud Panis in Oisterwijk. Bij de kraak maakten drie daders ongeveer 200 dure merkzonnebrillen buit met een totale waarde van 95.000 euro.

Op de beelden is te zien hoe de pui van de brillenzaak rond twee uur werd ontwricht door een auto. Volgens de politie is de auto, een rode Citroen Saxo, kort voor de overval gestolen op de Kasteel Doorwerthstraat in Tilburg.

Gemillimeterd haar

Nadat de pui is geramd, slaan drie daders razendsnel hun slag. Elke dader vult een vuilniszak met zonnebrillen van onder meer de merken Cartier en Tag Heuer. De ravage in de winkel is enorm. Twee daders waren gemaskerd, de derde dader is echter goed te zien op de beveiligingsbeelden. Het gaat om een man met gemillimeterd haar en een groen jack.

Na de overval gaan de daders te voet ervandoor. Via de Peperstraat komen ze via een brandgang op de Oude Haarenseweg. Vanaf dat punt is het onduidelijk of de overvallers met een auto of op een scooter verder zijn gevlucht.

