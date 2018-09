Gestolen fietsen wielervereniging Ossendrecht aangeboden op Marktplaats, recherche vindt deel terug

OSSENDRECHT - De politie heeft via een advertentie op verkoopsite Marktplaats een deel van de fietsen teruggevonden die begin deze maand werden gestolen bij wielervereniging RSC de Zuidwesthoek in Ossendrecht.

In het onderzoek stuitten rechercheurs op de verkoopadvertentie op internet. Ze besloten een kijkje te gaan nemen op de Oudelandsedijk in Tholen. Daar stonden vier racefietsen en een mountainbike in een container.

Verdachten

Vorige week werden in Tholen ook al twee mannen aangehouden voor heling van gestolen fietsen. In hun busje troffen agenten drie racefietsen en een moutainbike aan. De verdachten zijn vrijdag na verhoor vrijgelaten.

De wielerclub ontdekte op 11 september dat er 22 fietsen uit de stalling waren verdwenen. De fietsen werden vooral gebruikt voor training van de kinderen van een school in de buurt. De politie heeft alle teruggevonden fietsen teruggegeven aan de wielervereniging. Het onderzoek gaat verder.