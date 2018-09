Geen half werk van inbrekers in Waalwijk, daders maken grote hoeveelheid telefoons en parfum buit

WAALWIJK - Een grote hoeveelheid telefoons en parfums. Dat was de buit van een inbraak op zondag 18 maart bij een bedrijf aan de Energieweg in Waalwijk. De buit moest zelfs in een grote zak over de grond naar buiten worden gesleept omdat het te zwaar was om te tillen.

Soms lijkt het alsof het daders niet eens uitmaakt dat ze gefilmd worden. Vier inbrekers breken op zondag 18 maart in bij een bedrijf aan de Energieweg in Waalwijk, waarbij ze vol op beeld staan van bewakingscamera's. "De daders hielden niet van half werk", vertelt een woordvoerder van de politie in Bureau Brabant. "Vier inbrekers kwamen in twee auto's aan bij het bedrijf. Door de camera's kunnen we goed zien hoe ze te werk zijn gegaan."

De vier mannen gaan niet overhaast te werk. Ze komen rond 21:50 uur aan bij het bedrijf, maar staan eerst nog meer dan een uur op de uitkijk. Vervolgens breken ze de voordeur open en gaan ze naar binnen.

De buit is zwaar. Zo zwaar dat ze een deken vol gestolen spullen over de grond moeten slepen. Wanneer dat niet succesvol blijkt, proberen ze de buit in twee karretjes te vervoeren. Die blijven vastzitten in een richeltje. Dan gaat het alarm af, dus de daders pakken wat ze pakken kunnen en gaan ervan door. De rest laten ze liggen.