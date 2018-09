Man krijgt geen medicijnen en trekt mes in apotheek Sint-Michielsgestel

Man schopt stennis in apotheek

SINT-MICHIELSGESTEL - In Boots Apotheek in Sint-Michielsgestel heeft een man maandagmorgen een mes getrokken toen hij geen medicijnen kreeg. De apotheek is daardoor vandaag de hele dag gesloten.

Een man wilde vanmorgen medicijnen hebben waarvoor hij geen recept had. Toen de apotheker de medicijnen weigerde trok de man een mes. Daarna vernielde hij enkele spullen die in de apotheek op het Petrus Dondersplein stonden.

De politie arresteerde de 31 jarige verdachte uit Sint-Michielsgestel korte tijd later. Behalve dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd  voor bedreiging met een met, krijgt de man psychische hulp.

Bij de apotheek was niemand bereikbaar voor een reactie.