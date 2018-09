Pillendraaierij in schuurtje Waalwijk: bewoner meldt zich bij politie en zit vast

WAALWIJK - De bewoner van een huis aan de Van Berckenrodelaan in Waalwijk waar vorige week een xtc-lab werd ontdekt, heeft zich zaterdag op het politiebureau gemeld. De man is aangehouden en zit vast.

Het drugslaboratorium werd donderdag ontdekt in een schuur achter het huis. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Op het moment van de inval was de bewoner niet thuis.

Pillen

De hele inventaris van de schuur is in beslag genomen waaronder twee tabletteermachine’s en vijftien kilo MDMA. Van het spul konden honderdvijftigduizend pillen worden gemaakt. Verder werden honderdvijftigduizend stuks in een tas gevonden.

Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk heeft de woning per direct voor drie maanden gesloten. De politie zet het onderzoek onverminderd voort.