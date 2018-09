Anderhalve ton voor elektrische vrachtwagen Voedselbank Tilburg

TILBURG - De provincie gaat 150.000 euro overschrijven naar de rekening van de Voedselbank in Tilburg. Van dat geld wordt onder meer een energiezuinige vrachtwagen aangeschaft.

De anderhalve ton was al veel eerder gereserveerd voor de Voedselbank in Tilburg dat ook het regionaal distributiecentrum is. Provinciale Staten dienden in 2016 al een amendement in waarin stond dat de voedselbank financieel geholpen moest worden om energiebesparende maatregelen te treffen.

Ook zonnepanelen

Dat het nu pas wordt betaald komt omdat de Voedselbank Tilburg niet over één nacht ijs ging. Er werd gedegen advies ingewonnen bij deskundigen over de beste maatregelen. Vooral de zoektocht naar de beste elektrische vrachtwagen heeft tijd gekost. Behalve die vrachtwagen worden er ook zonnepanelen gelegd.

De Voedselbank Tilburg krijgt geen structurele subsidie van de provincie want dat mag niet van de Europese wetgeving. Provincies mogen geen economische activiteiten van voedselbanken steunen. De duurzaamheidsmaatregelen vallen daar niet onder.