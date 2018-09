21 jaar cel voor man (51) die vriendin verkrachtte, neerstak en wurgde

DEN BOSCH - Een 51-jarige man uit Steenbergen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 jaar. Hij krijgt de straf omdat hij zijn vriendin lange tijd heeft ontvoerd, bedreigd, verkracht en haar meerdere keren neerstak en heeft gewurgd.

Het slachtoffer liet de man in september vorig jaar weten dat ze wat ruimte nodig had in hun relatie. Nadat ze daarover een gesprek hadden in de woning van de verdachte, gingen ze samen met wat vrienden in een café wat drinken. Op de terugweg liep de vrouw naar haar auto, maar de man hield haar tegen en trok haar zijn woning in. Daar moest zij zich onder dwang helemaal uitkleden en vervolgens met zichzelf spelen terwijl hij alles filmde. Daarna verkrachtte de man haar.

Toen de vrouw naar haar auto wilde lopen, kwam de verdachte achter haar aan. Hij had een pistool en een mes meegenomen en dreigde haar wat aan te doen als ze geluid zou maken. Ze ging ervandoor, maar werd snel door hem ingehaald en in haar hals en gezicht gesneden met het mes. Na deze poging tot doodslag hoorden buurtbewoners gegil op straat. De verdachte sleurde haar ondertussen via de garagedeur terug de woning in. Daar kneep hij haar keel dicht totdat ze flauwviel en stak hij haar meerdere keren met het mes in haar nek. De politie trof de vrouw in de woning aan in een grote plas bloed.

Extra hoge straf

Voor poging tot doodslag kan normaal gesproken maximaal tien jaar celstraf opgelegd worden. De rechter bepaalde echter dat de verdachte doelbewust zijn vriendin meerdere keren heeft geprobeerd te doden. Dat zij niet is overleden, is niet aan de verdachte te danken. Daarnaast wordt het hem zwaar aangerekend dat de verdachte zich liet leiden door zijn eigen lustgevoelens en frustratie en trok hij zich niks aan van haar 'waardigheid als mens'.

De verdachte weigerde medewerking aan psychiatrisch onderzoek, waardoor de rechtbank te weinig informatie heeft om vast te kunnen stellen of er sprake is van een stoornis. Daardoor kan er geen tbs opgelegd worden. Vanwege het gewelddadige en vernederende karakter van de delicten valt de celstraf extra hoog uit. Ook is de man al eerder veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. Naast een celstraf moet de verdachte het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 62.185,95 euro.