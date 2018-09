PSV mag zich voorlopig de beste ploeg in het Europese competitievoetbal noemen

EINDHOVEN - PSV bevindt zich na zes zpeelronden op een roze wolk in de Eredivisie. Met achttien punten uit zes duels en een doelsaldo van +21 presteert geen enkele club in het Europese competitievoetbal beter dan de Eindhovenaren.

PSV behoort op dit moment tot een groep van negen Europese clubs die in competitieverband nog geen enkel punt hebben verspeeld. Dat gezelschap bestaat verder uit de topclubs Liverpool en Paris Saint-Germain, het Zweedse Malmö FF, Young Boys uit Zwitserland, het Oekraïnse Shakhtar Donetsk, het Turkse Gençlerbirligi en de Oostenrijkse clubs Salzburg en LASK Linz.

Regen aan doelpunten

Wat PSV voor heeft op deze acht andere clubs, zijn de doelcijfers. De ploeg van trainer Mark van Bommel scoorde zelf al 24 keer en incasseerde pas drie doelpunten. Aan dat doelsaldo (+21) kunnen de andere clubs niet tippen.

Met een doelpuntengemiddelde van vier goals per competitieduel kent PSV een ongekend doelpuntrijke competitiestart. Het is op dit moment zelfs het hoogste gemiddelde in de clubhistorie, als we het vergelijken met de moyennes van de 62 complete voorgaande seizoenen van PSV in de Eredivisie.

Vorig seizoen lag het doelpuntengemiddelde van PSV onder trainer Phillip Cocu na 34 wedstrijden op 2,56 (87 goals). Na de eerste zes wedstrijden vanaf de competitiestart waren er toen zeventien goals gemaakt.

Clubrecord

Het seizoen 1987-88 was tot nu toe het meest doelpuntrijke seizoen in de clubhistorie: toen maakte de ploeg gemiddeld 3,44 goals per wedstrijd.

De actuele lijst van bestpresterende clubs in Europa, bijgehouden door de website WhoScored.com