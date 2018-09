Ernstig ongeluk op A58 bij Etten-Leur, auto over de kop

ETTEN-LEUR - Op de A58 ter hoogte van Etten-Leur is een ernstig ongeluk gebeurd. Er zijn gewonden gevallen. De snelweg ging even helemaal dicht in de richting van Breda, rond tien over zes ging één baan weer open.

Twee auto's botsten op elkaar, waarna één van de auto's meerdere keren over de kop ging. Die bestuurster zat bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. De weg ligt bezaaid met glas en brokstukken.

De bestuurster wordt behandeld in de ambulance en zal met de ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht. De bestuurder van de tweede auto was lichtgewond, het gaat om nekklachten.

De ANWB adviseert weggebruikers om te rijden via de snelweg A17 vanaf Roosendaal.