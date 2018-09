Jumbo Radio maakt van boodschappen doen een feest, vindt supermarkt

VEGHEL - Jumbo lanceerde maandag haar eigen radiostation: Jumbo Radio. Met deze primeur wil de supermarktketen 'de zintuigen van klanten en medewerkers prikkelen'. Boodschappen doen moet leuker worden, vinden ze op het hoofdkantoor in Veghel.

Jumbo Radio gaat de komende maanden ook bij andere Jumbo winkels de lucht in. Het station heeft eigen dj's, muziek en live-uitzendingen die worden verzorgd vanuit een radiostudio in Veghel. "Jumbo wil van haar klanten échte fans maken", klinkt het.

Frits van Eerd, CEO van Jumbo, gaf 's middags om half vier het startsein voor de allereerste uitzending. De programma’s van Jumbo Radio zijn te beluisteren in de Jumbo Foodmarkt, op het hoofdkantoor en het distributiecentrum van Jumbo in Veghel.

Sfeerverhogend

“In onze winkels worden de zintuigen van onze klanten al geprikkeld met smaak, geur en kleur. En vanaf nu dus ook met audio. Wij geloven in de kracht van radio. Lekkere muziek verhoogt de sfeer. Dat zorgt niet alleen voor een prettige werksfeer voor onze medewerkers, maar maakt óók het boodschappen doen leuker voor onze klanten”, vertelt Van Eerd.

Muziek is het belangrijkste onderdeel van Jumbo Radio. De keten heeft een onderzoek gedaan onder 1.800 medewerkers en klanten over de muziek die zij graag in de supermarkt zouden willen horen. Daaruit is een selectie gemaakt van voornamelijk vrolijke, positieve muziek met een lekker tempo.

Stilte-uur

De stap van Jumbo is opmerkelijk omdat twee dagen eerder concurrent Albert Heijn juist bekendmaakte dat het een stilte-uur gaat invoeren. AH wil zo overgevoelige mensen, onder wie klanten met autisme, de gelegenheid bieden om in een prikkelarme omgeving hun boodschappen te doen.

