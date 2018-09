Baasje wil vechtende honden uit elkaar halen, maar wordt zelf meerdere keren gebeten

De honden zijn in beslag genomen (foto: Toby de Kort)

TILBURG - Een vrouw is maandagavond in haar huis in Tilburg gewond geraakt toen zij haar vechtende honden uit elkaar wilde halen. Ze werd meerdere keren gebeten.

De vrouw heeft negen honden. Het is niet duidelijk of alle honden met elkaar aan het vechten waren.

Ziekenhuis

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De honden worden uit het huis gehaald en in beslag genomen.

Het voorval trok de aandacht van veel mensen uit de buurt.

