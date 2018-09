Moet iedere boswachter een vuurwapen dragen om zichzelf te beschermen?

ETTEN-LEUR - Een boswachter is afgelopen weekeinde in Etten-Leur mishandeld en bedreigd door een illegale jager. Dat leidt tot de vraag of boswachters een vuurwapen moeten gaan dragen om zich te kunnen verdedigen?

Stefan Schellekens is boswachter bij de Omgevingsdienst. Hij werkt vooral in de omgeving van West-Brabant. "We surveilleren in gebieden van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Daarbij betrappen we soms personen op heterdaad. Zo was een man laatst aan het schieten op vogels met een luchtdrukwapen. Dan is het veiliger als je zelf ook een vuurwapen bij je hebt."

Verschillende soorten boswachters

Toch dragen niet alle boswachters een vuurwapen. Dat komt omdat verschillende soorten boswachters zijn. Zo zijn er boswachters die zich bezighouden met publiekscommunicatie. Dan zijn er boswachters die enkel gaan over het beheer van de bossen. Of boswachters met een ecologische achtergrond die voor de bomen en planten zorgen. Tot slot zijn er boswachters die zich bezighouden met handhaving. De zogenoemde BOA-boswachters.

Wapenvergunning

BOA-boswachters hebben meestal handboeien en een wapenstok bij zich. Een vuurwapen vaak niet, maar het kan wel. Dat moet worden aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Die bekijkt in welk gebied de boswachter werkt en hoe gevaarlijk zijn klus is.

Buitengebied

De Omgevingsdienst overweegt om zijn boswachters uit te rusten met een vuurwapen maar wil eerst uitzoeken hoe zinvol dat is. Geen vuurwapen dragen en de politie waarschuwen bij gevaarlijke situaties is volgens Schellekens niet altijd een optie. “Vaak kan het wel, maar de laatste tijd merken we dat de politie weinig capaciteit heeft in de buitengebieden.”