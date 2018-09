Een op de vier jongeren die zelfmoord pleegde kwam uit Brabant

EINDHOVEN - Van de 81 jongeren tussen 15 en 19 jaar die zich vorig jaar van het leven beroofden, kwam een kwart uit Noord-Brabant. Dat meldt de NOS maandag op haar site.

De omroep baseert zich op een eerste verkennende studie naar de stijging van het aantal zelfdodingen onder jongeren. Nader onderzoek moet uitwijzen waarom meer tieners zelfmoord plegen in Brabant dan leeftijdsgenoten in andere provincies.

In juli van dit jaar werd al bekend dat het totaal aantal Brabanders dat zelfmoord pleegt toeneemt. In 2017 waren er 365 mensen die zich van het leven beroofden. Brabant is daarmee, achter Drenthe en Zeeland, de derde provincie als het gaat om het aantal zelfdodingen.

Lage status

Daan Creemers is GZ-psycholoog en doet onderzoek naar depressie en suïcidaal gedrag. Hij zei in juli tegen Omroep Brabant: “Er zijn risicofactoren die de kans op suïcidaliteit vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lage sociaaleconomische status en alleenstaand zijn. En ook: jongens zijn een grotere risicogroep dan meisjes. Het kan zijn dat de samenleving in Brabant zo is opgebouwd dat er meer van deze risicogroepen zijn.”

Het aantal zelfmoorden onder jongeren stijgt. Vorig jaar maakten 81 jongeren een einde aan hun leven. In 2016 waren dat er 48. Politieke partijen wilden weten waarom het aantal zelfmoorden zo fors steeg. Tien onderzoekers van maatschappelijke organisaties, zoals GGZ-platform MIND, hebben daarom samen met buitenlandse onderzoekers een werkgroep gevormd.

Kopieergedrag?

Alle jongeren die vorig jaar zelfmoord pleegden, waren tussen de 15 en de 19 jaar oud. Het ging om 50 jongens en 31 meisjes. Drie op de tien overleden tieners hadden een migratie-achtergrond. Behalve in Noord-Brabant waren er ook in Gelderland relatief veel tieners die zich van het leven beroofden, zo valt te lezen op de NOS-website.

Niet eerder zijn zelfdodingen onder jongeren in Nederland zo diepgaand onderzocht als nu gaat gebeuren.

De onderzoekers willen ook praten met familie en naasten van de overleden jongeren. In december zijn meer feiten bekend, bijvoorbeeld of de jongeren zorg kregen. Het onderzoeksteam wil in 2019 concrete aanknopingspunten geven om jongeren met zelfmoordgedachten beter te helpen.

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

