Vanuit de Fashion Week naar de Efteling: Gigi en Bella Hadid op pad in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Wie goed oplette kon maandag een paar bekende gezichten tegenkomen in de Efteling. Verstopt achter een masker liepen Kendall Jenner, Gigi, Bella en Anwar Hadid en moeder Yolanda door het attractiepark.

Gigi Hadid deelt, net zoals haar beste vriendin Kendall, foto's in haar Instagramstories van hun uitje. Op de kiekjes komt de hele familie voorbij, verkleed met maskers uit het park om niet teveel op te vallen.

De Fashion Weeks zijn weer in volle gang in de verschillende mode-hoofdsteden in Europa. Waarschijnlijk wilden Gigi en Bella even een dagje uit tussen alle catwalks door.

De modellen zijn wel vaker in Brabant te vinden. Oma Van Den Herik, de moeder van Yolanda, woont in Kaatsheuvel en is ernstig ziek. Vorig jaar bezochten Bella en Yolanda haar samen op haar verjaardag.