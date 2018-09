Onderzoeker: 'De Stint is niet veilig, gebruik hem voorlopig niet'

OSS - “Gebruik de Stint niet tot meer duidelijkheid is over de oorzaak van het ongeluk op het spoor bij Oss.” Dat is het advies van onderzoeker Peter Coppes uit Helmond. Hij bekeek de Stint maandag en schrok enorm. “Er waren drie dingen die niet kloppen. Zo moet je om te remmen het handvat loslaten, er is geen handrem. Dat gaat tegen je instinct in. En ik zie constructiefouten, de onderdelen zijn niet afgeschermd tegen elektromagnetische straling. Het was echt onder de maat.”

Coppes schrok ervan ‘hoe onhandig alles gemaakt is’. “Op een motor of scooter heb je handremmen. Die ontbreken bij de Stint. Je staat op een klein wiebelig plateau. Links zit een traditionele mechanische rem, maar die werkte onvoldoende. Rechts zit het gas. Om te remmen moet je dat handvat loslaten. Dat gaat tegen onze reflexen in. Bij paniek ga je juist knijpen, je pakt het handvat dan steviger vast. Je laat zeker niet los. Wie heeft dit bedacht? Zet er gewoon een handrem op! Op een slecht stuk weg kun je ook niet loslaten, want dan val je van het plateau af.”

Bang

Coppes is naar eigen zeggen absoluut niet bang uitgevallen, maar het ritje met de Stint vond hij niet veilig. “RTL Nieuws had zes incidenten boven water gehaald, waarvan vier bij een overweg. Dan gaan bij mij de alarmbellen af. Een overweg is niet glad en mooi. Het is hobbelig en ongelijk. Zo’n karretje gaat schokken en rammelen. De mechanische contacten die erin zitten, krijgen klap op klap. Op het moment dat er geen verbinding is, stopt de Stint niet. Het voertuig rolt vanwege het gewicht gewoon door. Maar omdat het om een elektrische rem gaat, werkt die ook niet.”

Bij een goed systeem moet als een onderdeel faalt, juist een veilige situatie ontstaan volgens de onderzoeker. Bovendien vindt hij het vreemd dat er geen opleiding nodig is. “De Stint lijkt qua techniek nog het meest op die elektrische karretjes die in warehouses rijden. Maar om daar mee te rijden moet je eerst een certificaat halen. De RDW heeft dit ook geadviseerd, maar dat is genegeerd.”

Straling

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldde zondag dat het gaat onderzoeken of elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie de elektrische Stint heeft beïnvloed bij het dodelijke ongeluk in Oss. Na het ongeluk hebben meerdere gebruikers van Stints melding gemaakt van storingen bij spoorwegovergangen.

Coppes keek zelf ook naar de elektromagnetische straling die bij spoorovergangen vrijkomt als een trein passeert. “Ik heb vandaag 2000 MilliTesla gemeten. Dat is meer dan genoeg om problemen te veroorzaken. Autofabrikanten hebben daarom gevoelige delen in de auto afgeschermd, bijvoorbeeld met een stalen plaat op de bodem. Bij de Stint was niets afgeschermd.”

Of een van deze drie technische zaken het ongeluk veroorzaakt heeft, weet hij niet. “Maar de Stint is technisch gezien in ieder geval niet betrouwbaar. De RDW toetst dit zaken ook niet. Die kijken naar breedte, verlichting en remmen, niet naar falende techniek.”

Peter Coppens doet bijna dagelijks onderzoek naar falende systemen. Zo deed hij in het verleden onderzoek naar de Nefit-ketels.