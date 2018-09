Snackbar wil contant geld bannen na zoveelste overval, maandag was het weer raak

EINDHOVEN - Het personeel van Cafetaria De Tempel in Eindhoven is het helemaal zat. Maandagavond werd de snackbar aan de Antwerpenlaan weer overvallen. “Voor de negende of tiende keer,” aldus de eigenaar. Hij overweegt vanaf dinsdag contact geld te bannen. Klanten die frites of een snack willen, kunnen dan alleen met pinpas betalen.





Veel hebben de dieven die het personeel met een vuurwapen en mes bedreigden niet buitgemaakt. Maandag is altijd de rustigste daq qua verkoop.

De twee overvallers zijn met de buit gevlucht. De politie zoekt hen. Het gaat om twee mannen van ongeveer twintig jaar oud. Ze hadden donkere kleding aan en heen van hen droeg een bivakmuts.