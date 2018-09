Open dag bij brandweer Oss gaat niet door vanwege spoordrama

OSS - De geplande open dag bij de brandweer in Oss gaat niet door. In verband met het ongeval in Oss waarbij vorige week vier kinderen omkwamen, heeft de brandweer in Oss besloten het evenement van komende zondag te schrappen.

Dit 'uit respect voor de families en de betrokkenen', aldus de brandweer Brabant-Noord op haar website.

Bij een eerdere herdenking op de dag van het ongeluk waren ook veel brandweermannen aanwezig, zij werden door de aanwezigen massaal bedankt en omhelst.

Bij het ongeluk reed een Stint door nog onbekende oorzaak door een gesloten spoorboom. Vier kinderen kwamen om bij de botsing met een trein. Een vijfde kind en de medewerkster van de kinderopvang die het voertuig bestuurde raakten zwaargewond.