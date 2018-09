Ook de piloten van Ryanair gaan vrijdag staken, geen vluchten vanaf Eindhoven volgens vakbond

EINDHOVEN - Piloten van Ryanair in verschillende landen in Europa leggen vrijdag opnieuw het werk neer. Ook piloten met een basis in Nederland doen mee aan een tweede grote stakingsdag bij de Ierse budgetmaatschappij, zo meldt pilotenbond VNV.

Op 10 augustus, midden in de vakantie, legden piloten ook al het werk neer in vijf Europese landen, waaronder Nederland. Vluchten vanaf Eindhoven gingen gewoon door, omdat Ryanair piloten van elders inschakelde om het werk van stakers over te nemen. Dat lijkt nu door een uitspraak van de rechter geen optie. Die zei dat dat niet mag mits de actie op tijd wordt aangekondigd.

Eerder werd al bekend dat vrijdag het cabinepersoneel zou staken. Deze medewerkers eisen ze dat de Ierse luchtvaartmaatschappij personeel onder het lokale recht laat vallen in plaats van onder Iers recht. Gedwongen overplaatsingen zijn het personeel eveneens tegen het zere been.

De piloten strijden onder meer voor doorbetaling bij ziekte en betere arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een andere CAO dan bij het cabinepersoneel. Volgens de VNV zijn de doelen sinds de vorige actie niet dichterbij gekomen. Het management van Ryanair zou constructief overleg weigeren.