15.000 euro vanuit het Rijk: Q-koorts patiëntje Emma valt buiten de boot

HANK - Chronische Q-koortspatiënten en nabestaanden kunnen per persoon aanspraak maken op maximaal 15.000 euro. Het kabinet stelt in totaal 14,5 miljoen euro beschikbaar. Maar, dan moet je wel aan bepaalde richtlijnen voldoen. Emma (7) uit Hank, het jongste Q-koortspatiëntje van Nederland, valt buiten de boot. "Als ouders hebben wij vandaag alleen maar gehuild."

Vier jaar geleden werd Emma ziek. "Als je Emma 's morgens vrolijk door het huis ziet dartelen, kun je je niet voorstellen dat ze 's middags bekaf is. Maar toch gebeurt dat, iedere dag. Haar gezichtje is dan lusteloos, en haar ogen dof", vertelt moeder Angela van der Pluijm. "Het is als ouder vreselijk om te zien dat je kind pijn heeft, en gefrustreerd raakt omdat ze niet alles kan doen."

Emma werd te laat gediagnosticeerd, waardoor ze buiten de regeling van het Rijk valt, en dus geen compensatie krijgt. "Het geld kan ons eigenlijk gestolen worden, daar is het ons niet om te doen. Door de richtlijnen die aan de compensatie vastzitten, vallen veel jonge kinderen buiten de boot. We willen dat er onderzoek komt, om hen te helpen."

Het UMC in Utrecht wil dat onderzoek gaan doen, maar daarvoor is wel 500.000 euro nodig. "We zijn aan het kijken of we samen met Q-support een crowdfunding-actie op kunnen zetten", zegt de moeder van Emma.

Wanneer Q-koorts binnen tien jaar niet verbetert, kan volgens Angela worden aangenomen dat het niet meer geneest. "Emma heeft het nu vier jaar, en het wordt eigenlijk alleen maar erger. Ik ben erg bang voor de wintermaanden, met al die infecties." Bij Q-koorts ontstaan er ontstekingen in de vaten. "Ze heeft steeds meer pijn: elke ochtend vraag ik aan haar hoe hoog de pijn is, van een schaal van één op tien. Ze noemt dan altijd een zes of hoger. Het is vreselijk om te zien dat je kind nooit pijnvrij is. Ik vrees voor haar toekomst."

Q-koorts is een besmettelijke ziekte die via de lucht overgedragen kan worden. "We hebben zelf schapen, die we elk jaar in laten enten. Stel je voor dat één schaap ziek wordt; dan kan het virus tot tien kilometer verspreiden. Fiets je toevallig voorbij, dan kun je al ziek worden. Zo heeft Emma het waarschijnlijk ook gekregen. Ik snap ook niet waarom er na die uitbraak niet begonnen is met vaccineren."

