Inspectie haalt drie Stints op, fabrikant gaat extra trainingen geven aan klanten

OSS - De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) heeft maandag drie Stints opgehaald voor onderzoek naar de veiligheid van het voertuig. Deze Stints dienen als referentiepunt en zijn van hetzelfde productiemoment als de Stint uit Oss. Dat meldt de fabrikant op haar website.

De fabrikant meldt ook dat het extra rijtrainingen gaat organiseren. "We zullen binnenkort aan de organisaties vragen of zij medewerkers hebben die intern rijtrainingen kunnen verzorgen." Verder blijft het bedrijf zelf trainingen geven op de opvanglocaties.

Eerder al hebben alle klanten in de kinderdagopvang een checklist ontvangen waarmee ze de karren zelf kunnen controleren. Maandag is begonnen met het controleren van alle 3500 Stints. Het bedrijf doet dat in afwachting van onderzoek naar het ongeluk. "Wij vervangen onderdelen die sporen van slijtage vertonen als dat nodig is," schrijft het bedrijf op haar site.

Er worden voorlopig geen nieuwe Stints geleverd. "Aan de levering van nieuwe Stints komen wij voorlopig niet toe. Met het hele team richten wij ons op de bovengenoemde controles. Daarnaast komt ons gevoel nu niet overeen met het positieve gevoel dat we normaal gesproken hebben bij een aflevering."