Steffie overwint faalangst met alter ego: 'Zonder Becky Bulldozer was dit niet gelukt'

TILBURG - Kan een alter ego helpen om van je faalangst af te komen? Na een burn-out startte Steffie Storms uit Tilburg met de sport Roller Derby, een contactsport op rolschaatsen voor vrouwen. Tijdens het sporten verandert ze in haar alter ego 'Becky Bulldozer'. Lukt het zo om haar angsten en onzekerheden te overwinnen? De documentaire 'Becky Bulldozer' gaat zaterdag in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht.

Roller Derby is een vrouwensport, oorspronkelijk uit Amerika, dat lijkt op rugby zonder bal. Je kunt punten scoren door voorbij de tegenstander te komen en een ronde te schaatsen. Wekelijks traint Steffie in Breda met haar team: "De mensen maken de sport zo leuk. Even lekker al je agressie uiten na je werk en daarna iedereen knuffelen." In deze sport heeft iedereen een eigen bijnaam, om de tegenstander te imponeren. Tijdens een wedstrijd verandert Steffie in 'Becky Bulldozer'. "Ik hou ervan om mensen van de baan te bulldozeren en je wil wel een beetje een angstaanjagende naam hebben."

'Ja, dit is een film'

Steffie, die afstudeerde op AKV St. Joost als filmmaker, had al langer het idee om te laten zien hoe vet ze de sport vindt. Maar, er zit ook diepgang in volgens haar: "het ziet er allemaal heel stoer uit, maar het zijn wel allemaal meisjes. Er speelt veel onzekerheid." Haar producent geloofde dat niet, dus gaf de Tilburgse zichzelf als voorbeeld. "Ja, dit is een film", antwoordde die meteen. Ze pitchte haar idee bij Teledoc Campus, een filmfonds voor jonge regisseurs en producenten. BNNVARA wilde de film hebben. Drie jaar later is de documentaire klaar.

De documentaire draait helemaal om Steffie, haar innerlijke struggle staat centraal. Het gaat over haar faalangst en hoe 'Becky Bulldozer' haar heeft geholpen die angst te overwinnen. "Het was heel zwaar, maar het werkt ook heel therapeutisch", legt Steffie uit. Zijzelf staat dan misschien wel in het middelpunt, ook de onzekerheden van haar teamgenoten komen naar voren: "Ik wil laten zien dat iedereen zo zijn schaamte heeft."

Intieme première

De documentaire gaat zaterdag in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht, maar het is niet de eerste keer dat Steffie haar film op groot doek ziet. Eerder had ze al een kleine première voor haar teamgenoten, familie en vrienden. Daar was ze veel zenuwachtiger voor: "De grootste spanning was wat mijn teamgenoten ervan zouden vinden. Ik was zo zenuwachtig dat ik bijna niet wilde gaan."

De teamgenoten wisten niet hoe de film er uit zou gaan zien, maar gaven Steffie het vertrouwen om de film op te nemen. De première was emotioneel, maar haar team is erg trots, vertelt teamgenoot Ida. "Ik wist niet wat ik moest verwachten. Het was heel confronterend om te zien wat er in het hoofd van je teamgenoot omgaat. Het zijn mooie beelden en ik vond het prachtige muziek. Ja, gewoon heel goed."

Overwinning

Kaarten voor de première op zaterdag en zondag zijn inmiddels uitverkocht. De documentaire is op 11 november om 23.30 uur te zijn bij BNNVARA. Dat de film op tv komt is natuurlijk een droom, maar het is voor Storms vooral belangrijk dat ze haar faalangst heeft overwonnen: "Het is voor mij de bevestiging dat ik het gewoon kan."