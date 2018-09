Hier drink je het beste bakkie van Brabant

DEN BOSCH - De beste koffie drink je in onze provincie bij Drab Coffee in Den Bosch. Dat blijkt uit de Koffie Top 100 die is opgesteld door Misset, multimediaplatform voor de horeca. Drab eindigt in de landelijke lijst op plek vier. De ‘nieuw ruig’-koffiebar, zoals Drab door de jury wordt omschreven, wordt in de jaarlijkse lijst op de voet gevolgd door Koffie bij Teun in Breda.

De koffiebar in Breda heeft plek 5 toebedeeld gekregen. Als derde van onze provincie is Coffeelovers Van Piere in Eindhoven geëindigd. In de landelijke lijst komt de Eindhovense koffiebar uit op plek 13.

'Vloeibare nutella'

‘Dit is hoe filterkoffie moet zijn’, oordeelt de jury wanneer eigenaar Merijn Kuiper van Drab in Den Bosch hen een kop koffie voor zet. En de cappucino die de jury in de koffiebar drinkt, wordt getypeerd als ‘vloeibare nutella: zoet, hazelnoot en chocolade’.

Drab in den Bosch zit aan de Kruisstraat en is twee jaar open. Voor de beste koffie van Nederland moet je in Amersfoort zijn. Bij Boot Koffie om precies te zijn.

Zo komt de lijst tot stand

De Koffie Top 100 is voor de zevende keer samengesteld. Om tot de lijst te komen zijn honderden koffiebedrijven in drie rondes bezocht door een vakjury en de hoofdjury. Zij proefden samen ruim duizend koppen koffie, zo legt organisator Misset uit.

Om in aanmerking te komen voor een notering in de lijst moet een koffiebar worden aangemeld. Dit gebeurt door Nederlandse koffiebranders, maar ook kunnen bedrijven zichzelf aanmelden om mee te doen aan de test.