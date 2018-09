Leidingbreuk zorgt voor rioollucht in omgeving van Sint Hubert

SINT HUBERT - In de omgeving van Sint Hubert kun je dinsdagochtend last hebben van een rioollucht. Dat komt door een breuk in een leiding die rioolwater naar de rioolwaterzuivering in Haps perst. De breuk is maandagavond ontstaan bij het rioolgemaal Achterdijk, net buiten Sint Hubert. Dit laat Waterschap Aa en Maas weten.

Door de breuk in de leiding is afvalwater in de rivier de Raam gestroomd. Om te voorkomen dat het vervuilde water zich verder verspreidt, heeft waterschap Aa en Maas enkele stuwen in rivier de Raam omhoog gezet. Hierdoor blijft het vuile water op één plek. Dit veroorzaakt stankoverlast voor de omgeving.

Reparatie

Er is volgens het waterschap geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Wel wordt afgeraden om bij de rivier de Raam te gaan kijken. Rond halfeen maandagnacht gaf het waterschap aan dat het repareren van de leiding waarschijnlijk nog enkele uren zou duren. Het is dinsdagochtend vroeg niet duidelijk of dit inmiddels is gebeurd.