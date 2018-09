Mannen met mes plegen overval op huis in Helmond, bewoner door overvallers vastgebonden

HELMOND - Twee mannen hebben dinsdagochtend een overval gepleegd op een huis aan de Tournooistraat in Helmond. Bij de overval is de bewoner, die volgens de politie door de overvallers werd vastgebonden, gewond geraakt. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De overvallers zijn gevlucht. De politie waarschuwt ervoor dat de twee in het bezit zijn van een mes.

De politie is op zoek naar de overvallers en geeft aan zelf geen actie te ondernemen wanneer je de twee ziet. Een collega van het slachtoffer kwam dinsdag toevallig voorbij en trof zijn gewonde collega bij zijn huis aan. De overval gebeurde rond half acht. Even later kreeg de politie een melding binnen van iemand in de buurt die twee gemaskerde mannen zag komen en achtervolgde.

Een woordvoerder geeft aan dat agenten in de buurt op zoek zijn naar de daders. Een politiehelikopter zoekt mee, laat ze rond negen uur weten. De overvallers zij binnen geweest in het huis, maar het is niet duidelijk of ze iets buit hebben gemaakt.

Signalement

Via Burgernet is een signalement van de daders verspreid. Het gaat om twee blanke mannen van tussen de 25 en 30 jaar. Ze dragen beiden een donker jas. Op het moment van de overval hadden ze een capuchon op. Ook hadden ze een doek voor hun mond.