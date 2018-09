Golfbaan Bernardus in Cromvoirt sleept KLM Open binnen

VUGHT - Golfbaan Bernardus in Cromvoirt heeft voor drie jaar het KLM Open binnengesleept. Vanaf september 2020 is de baan gastheer van het oudste golftoernooi van Europa.

Het Bernardus is nog maar een paar maanden open. Toch is het gelukt om het prestigieuze evenement naar Cromvoirt te halen. "Als golfbaan zijnde is het binnenhalen van dit evenement het hoogst haalbare", vertelt Sabine Riezebos, general manager van Bernardus. "Dat we de KLM Open zo snel zouden krijgen hadden we niet verwacht."

De baan is ontworpen door de Californische architect Kyle Phillips en heeft 18 holes. Het heeft naast de golfbaan ook een restaurant, spa, fitness, tennisbaan, zwembad en een winkel. Volgens Riezebos is de baan niet speciaal voor grote evenementen gebouwd. "Maar we hebben wel aan de architect gevraagd om de mogelijkheid van zo'n evenement in zijn hoofd te houden bij het ontwerp."

De European Tour kwam al kijken toen de baan nog in aanbouw was. "Ze vonden de holes die al af waren van hoog niveau. Ook ons clubhuis vonden ze heel geschikt voor bijvoorbeeld sponsoren", aldus Riezebos.

Dutch Open

De laatste keer dat het toernooi neerstreek in Brabant was in 1970. Toen vond de KLM Open (destijds nog Dutch Open genoemd) plaats op de Eindhovensche Golfclub in Valkenswaard. De general manager is trots dat Bernardus het toernooi na al die jaren terug naar Brabant brengt. "Onze provincie heeft veel golfbanen en daarmee ook heel veel liefhebbers van golf."