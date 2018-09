Straatarme Johan Vlemmix kan best wennen aan wat kleiner wonen

EINDHOVEN - Johan Vlemmix is dinsdagavond te zien in het programma Steenrijk, Straatarm. Volgens de steenrijke entertainer wordt het een uitzending om niet te vergeten. "Het wordt heel spannend."

Vlemmix ruilt zijn woning en levensstandaard met een gezin uit Ederveen, midden in de biblebelt. Vlemmix karakteriseert de streek als "toch wel een beetje anders wonen dan hier."

Knus

Het klein wonen beviel de Eindhovenaar goed. "Je bent veel dichter bij elkaar. In mijn huis kun je elkaar een week niet tegenkomen. Het is me wel bevallen, zo knus wonen." Vlemmix is niet in rijkdom opgegroeid, hij heeft van huis uit meegekregen zuinig te zijn. "En ik gooi nog steeds geen geld over de balk."

Zes kinderen

In de Vlemmix-villa kwam een gezin met zes kinderen wonen. Johan weet nog niet hoe zij het gehad hebben, ook hij gaat vanavond kijken.

Steenrijk Straatarm is dinsdagavond om 20.30 te zien bij SBS 6. Of terug te kijken op de site.