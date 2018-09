Bewoner staat oog in oog met inbreker en krijgt hartaanval

Een ruit van de politieauto was ingegooid. (Foto: politie Veldhoven-Waalre)

OIRSCHOT - Een inbreker heeft maandagnacht veel leed aangericht toen hij een huis binnendrong aan de Eindhovensedijk in Oirschot. De bewoner kreeg een hartaanval nadat hij oog in oog stond met de inbreker. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Politieagenten die op de melding afkwamen, troffen bij terugkomst een vernielde politieauto aan. De voorruit was kapot en het raam aan de bijrijderskant was ingegooid met een baksteen.

Verdachte aangehouden

Met surveillancehonden en nachtkijkers werd vervolgens gezocht naar de verdachte. Uiteindelijk is in Best een man aangehouden die voldeed aan het signalement.

Het is niet bekend hoe het inmiddels met de bewoner gaat.