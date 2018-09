Peggy schoot buurvrouw te hulp bij vechtende Staffords: 'Ik hoop dat ze een gouden mandje vinden'

TILBURG - Peggy schoot maandagmiddag te hulp toen de negen Staffords van haar buurvrouw in Tilburg om zich heen begonnen te bijten. De buurvrouw raakte gewond en ook Peggy en haar vriend werden gebeten. Dinsdag wordt geprobeerd de honden uit het huis te halen, maandag lukte dit niet. "Ze worden in beslag genomen en krijgen dan gedragstherapie."

Peggy werd gebeten in haar knie. Haar vriend in zijn arm en buik. "Dat zijn gelukkig oppervlakkige wonden", vertelt ze een dag later. Haar buurvrouw raakte gewond aan haar handen. "Ze is met de ambulance meegegaan en gelukkig viel het mee. Er zijn geen pezen beschadigd. Ze heeft alleen wat hechtingen."

Lees ook: Baasje raakt gewond als ze haar vechtende honden uit elkaar wil halen

Ruzie

Volgens Peggy vielen de honden niet hun eigenaresse aan. De buurvrouw denkt dat de honden onderling ruzie kregen nadat een van de jonge honden werd overlopen door de andere dieren.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Negen grote honden in een rijtjeshuis lijkt vragen om problemen. Volgens Peggy wilde haar buurvrouw de puppy's in eerste instantie verkopen. "Ze hebben op Marktplaats gestaan, maar door de vooroordelen over het ras kwam ze er niet vanaf." Vervolgens raakte ze gehecht aan de dieren en wilde ze er geen afstand meer van doen.

De tekst gaat verder onder de tweet.

'Niemand wilde ze hebben'

Peggy realiseert zich ook dat negen van die grote honden geen doen is. "We hebben in proberen te grijpen. We hebben ze weer op Marktplaats en Facebook geplaatst. We hebben opvangcentra gebeld, maar niemand wilde ze aannemen."

Van de hulpdiensten kreeg Peggy te horen dat de dieren in beslag worden genomen. "Dan krijgen ze gedragstherapie en besluit de officier van justitie wat er met ze gaat gebeuren."

'Hoop dat ze een gouden mandje vinden'

De buurvrouw heeft het volste vertrouwen in de dieren. "Ik weet bijna zeker dat ze allemaal door de therapie heen komen en ik hoop dat ze een gouden mandje zullen vinden. Ik vind het schatten van beesten, mijn zoon van 10 zit er ook gewoon tussen."