Lekkere trek, feestje of diefstal? Tientallen zakken pistachenootjes en kaas gevonden in auto

ERP - Pistachenootjes, het is even een gedoe om ze open te krijgen, maar dan heb je ook wat. Veel mensen vinden ze lekker en ze zijn ook nog eens supergezond. Maar is dat voldoende reden om er minstens 80 zakken van in te slaan? In Erp zijn maandagmiddag vier verdachten aangehouden voor heling omdat ze rondreden met een hoop pistachenootjes en bolletjes kaas in vuilniszakken.









De aanhouding spreekt tot de verbeelding, zo blijkt uit de reacties onder de Facebookpost van de politie Veghel. Zo zegt iemand: 'Ze zullen de kampeertas van Pietje wel gevonden hebben.' Pietje heet eigenlijk anders en is een kennis die een pistachenootje op z'n tijd blijkbaar wel kan waarderen. Een ander kijkt meer naar zichzelf en zegt: 'Dan hebben ze ons nog geen noodles zien kopen.' En een derde is ervan overtuigd dat een ongetwijfeld bourgondische facebookvriend 'sowieso al die noten heeft laten jatten.'

In de cel

Ondertussen heeft de politie nog een harde noot te kraken met de verdachten. Omdat het vermoeden bestond dat het om gestolen etenswaren gaat, werden de vier verdachten in de cel gezet en wordt er verder onderzoek gedaan.