27 vluchten vanaf Eindhoven Airport op de tocht wanneer piloten van Ryanair vrijdag staken

EINDHOVEN - Er staan vrijdag 27 vluchten van Ryanair gepland vanaf Eindhoven Airport. Deze vluchten staan door de aangekondigde staking van piloten van de lowcostvliegmaatschappij allemaal op de tocht. Een woordvoerder van de luchthaven laat dinsdagochtend weten nog geen uitsluitsel te kunnen geven over het wel of niet doorgaan van de geplande vluchten.

“We staan in contact met Ryanair”, laat de woordvoerder weten. Wanneer reizigers uitsluitsel krijgen over het wel of niet doorgaan van hun vlucht is volgens de woordvoerder moeilijk te zeggen. “Dat is aan Ryanair.”

LEES OOK: Piloten van Ryanair staken vrijdag opnieuw, geen vluchten vanaf Eindhoven volgens vakbond

Eindhoven Airport geeft aan uiterlijk woensdag uitsluitsel te willen hebben. De luchthaven zet momenteel extra mensen in om telefoontjes van verontruste reizigers te beantwoorden. Tot nu toe valt het aantal telefoontjes volgens de luchthaven nog mee.

Vanaf dinsdagmiddag komt er een boodschap op de website van Eindhoven Airport te staan om reizigers te waarschuwen voor de mogelijke staking. Advies aan reizigers is om de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.