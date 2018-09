Politie zoekt gestolen barbecues en ontdekt per toeval drugslab in Hoeven

HOEVEN - De politie heeft dinsdagochtend een drugslab ontdekt in een garage in de Bovenstraat in Hoeven. Binnen vonden agenten zo'n twee- tot driehonderd liter chemicaliën, een lading xtc-pillen en speed. Een persoon is aangehouden.

De politie ontdekte het drugslab per toeval. Agenten waren in het pand op zoek naar een partij gestolen barbecues.