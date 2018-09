'Het is een oase van rust', prikkelarm uurtje winkelen van start

De verlichting in de supermarkt is minder fel. (Foto: Raymond Merkx)

SINT-MICHIELSGESTEL - Winkelen zonder kassageluiden, muziek of winkelomroepen. Het eerste uurtje 'prikkelarm winkelen' ging dinsdagochtend van start in Sint-Michielsgestel. De Nederlandse Vereniging voor Autisme wil nu dat de Brabantse primeur landelijk uitgerold wordt.

Het idee is dat mensen met autisme en andere klanten die overgevoelig zijn voor prikkels rustig boodschappen kunnen doen. "We merken dat klanten met autisme soms overstuur zijn. Daar wilden we iets aan doen", vertelt manager Cindy Remmits van de Albert Heijn in Sint-Michielsgestel. "Nu is het hier een oase van rust."

'Helemaal gek'

"Ik ken verhalen van mensen die de winkel uitlopen, omdat ze alle prikkels gewoon niet meer aankunnen. Dan word je helemaal gek", vertelt woordvoerder Joli Luijckx van De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). "Je hebt zelfs mensen die supermarkten hierdoor vermijden."

En dus waren er dinsdagochtend tussen acht en negen uur 's ochtends ook geen vakkenvullers, sprak het personeel zachtjes en stonden de meeste potjes in de winkel kaarsrecht. "Heerlijk", vindt de 70-jarige Jeannette Meeuwssen, die lijdt aan misofonie. Ze is overgevoelig voor geluid. "Het was zo stil en fijn! Dit mogen ze vaker doen."

Toch kan niet iedereen de actie waarderen. Klant Arie Bal (76) keek heel raar op. "Het is zo stil. Ik vind dit niet prettig. Ik dacht dat er iets ergs gebeurd was."

Landelijk uitrollen

Volgens de NVA is de Brabantse supermarkt de eerste van Nederland. Ze hoopt dat meer supermarkten dit gaan doen. "Ik roep alle supermarkten nogmaals op om hier een voorbeeld aan te nemen."

Het is niet gek dat juist deze supermarkt start met het prikkelarme uur. Vlakbij de winkel zit Kentalis, een instelling die mensen ondersteunt die slechthorend, doof, doofblind of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Het prikkelarme uur is iedere dinsdagochtend van acht tot negen. Bij succes wil de vestiging de stille uren uitbreiden.