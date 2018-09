Lijn 99 gaat weer rijden! Rockband zag bus in vlammen opgaan, maar nu is er een nieuwe

SCHAIJK - Een oude lijnbus getransformeerd tot intiem rockpodium, compleet met rode gordijntjes en dansvloer. Daarmee tourde de Schaijkse band Lijn 99. Tot de bus, die met noeste arbeid en veel liefde door de bandleden en vrienden en familie was ingericht, bij een brand in vlammen opging. Maar er is goed nieuws van het rockfront: Lijn 99 komt weer op stoom.

Dankzij een succesvolle crowdfundingactie kon een nieuwe bus op de kop getikt worden. Nu de transformatie tot rockpaleisje nog. "We zullen best een keer een hamer door de bus gooien, maar we hebben er toch vooral heel veel zin!"

14 juli 2018 is een dag die de bandleden van Lijn 99 niet snel zullen vergeten. Een verwoestende schuurbrand veranderde het zorgvuldig vormgegeven rijdende podium van de band in een rokende puinhoop. "Anderhalf jaar hebben we hier met zijn allen - samen met onze ouders, vrienden en familieleden - enorm veel tijd, liefde en aandacht in gestoken. Dat zie je dan voor je neus in zwarte rook opgaan. Dat bezorgt je een verschrikkelijk hol gevoel. We hadden een uniek concept en dat begon net te draaien."

Streven naar het wauw-effect

Maar dat was toen. Ruim twee maanden later ziet alles er weer een heel stuk rooskleuriger uit. Een crowdfundingactie leverde bijna 14.000 euro op en een nieuwe bus is inmiddels aangeschaft. Bandlid Sander Ottens vertelt opgetogen: "Er bestaat een levendige bussenmarkt, die we weer opnieuw hebben afgespeurd. Het is hetzelfde type geworden, een lijnbus van Den Oudste." Of de bus ooit gereden heeft als lijndienst 99? "Ongetwijfeld. Daar gaan we statistisch gezien wel vanuit."

Met de aanschaf van de nieuwe bus kan het touren nog niet beginnen. "We zouden hem alleen kunnen strippen en de techniek erin kunnen verwerken, maar het gaat ons om de ervaring op het moment dat je de bus binnenkomt. Dan moeten mensen denken: wauw!" Bus 1.0 had bijvoorbeeld wanden bekleed met tapijt en op maat gemaakte rode gordijntjes. En bus 2.0? "Dat is weer een blanco canvas waar we mee gaan beginnen."

Knuffelrock

5 oktober volgt er nog een festival dat door goede vrienden van de band in de steigers is gezet. De opbrengst daarvan, na aftrek van onkosten, wordt nog bijgestort op de bankrekening van de band. "En daarna gaat er een streep onder en gaan we de schuur in", zegt Ottens. "Ik had de nieuwe Knuffelrock-cd al gekocht om een lange winter onder een dekentje te gaan zitten. Maar helaas, er moet geklust worden!"