Kinderen met beperking krijgen mooie bijrol bij NAC-PSV

BREDA - De spelers van NAC en PSV worden zaterdagavond bij de opkomst in het Bredase Rat Verlegh Stadion vergezeld door kinderen met een beperking. Beide clubs willen hiermee tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten zien dat iedereen welkom is bij een voetbalwedstrijd.

Het moet zaterdag een speciale avond worden voor een groep Bredase en Eindhovense kinderen met een beperking. De kinderen tot 12 jaar, fysiek of geestelijk dan wel meervoudig beperkt, komen aan de hand van de spelers van beide teams het veld op. De wedstrijd NAC-PSV op zaterdagavond 29 september is namelijk uitgekozen als blikvanger voor de start van de Week van de Toegankelijkheid, die dit jaar in het teken staat van toegankelijk recreëren en doen wat je zelf wilt.

Nieuwe invalidenlift

NAC wilde zaterdagavond eigenlijk ook de nieuwe invalidenlift in gebruik nemen, maar die is nog niet operationeel en stond ook pas voor medio november op de planning. Daarnaast is de discussie in Breda actueel om de tribune voor blinden en slechtzienden weer in gebruik te nemen. Die werd in 2012 geopend, maar stierf daarna een stille dood.

Rustactiviteit

Naast de spelersopkomst zal er in de rust op het veld ook een activiteit zijn voor de kinderen met een beperking.