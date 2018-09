Van wie bende gij d'r ene? kickbokser Alicia Holzken wil nog een keer een wereldtitel winnen

SINT-OEDENRODE - Van wie bende gij d'r ene? Dat wil je weten van sporters die net aan het begin van hun carrière staan. Wij stellen ze aan je voor. Deze keer is het bokser Alicia Holzken. Haar eerste wereldtitel heeft ze al achter haar naam staan en ze is vastberaden om er daar meer aan toe te voegen.

Alicia heeft 'lang moeten zeuren' voordat ze mocht gaan boksen. Haar vader, die zelf bokste, zag het niet helemaal zitten maar liet zijn dochter uiteindelijk toch boksen.

Liefste kind

Alicia komt uit Sint-Oedenrode. Haar thuis is ook gelijk haar favoriete plek in de wereld. Verder heeft ze niets met dieren, was ze volgens haar moeder het liefste kind van alle kinderen in de familie en is ze eigenlijk bang in het donker

In de video hier onder leer je de kickbokster verder kennen.

