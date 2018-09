'Als een kansrijke toekomst van jonge kinderen stopt', school herdenkt overleden kinderen

OSS - “Zo veel respect en waardering voor hoe jullie met dit onmenselijke verdriet omgaan. Heel veel sterkte!” Zomaar een reactie op het Twitteraccount van basisschool de Korenaer in Oss. De vier kinderen die donderdag om het leven kwamen bij het treinongeluk in Oss zaten daar op school.

De school heeft een gedenkhoekje in het gebouw ingericht. Op Twitter staan de foto’s die daarvan zijn gemaakt. Daar schrijft de school: Onze kinderen, ouders, collega’s gedenken, hebben verdriet, maken, doen, troosten. Samen met de kinderen die zo gemist worden in ons midden.

Liefdevol

Dat levert veel bemoedigende reacties op maar ook respect voor de liefdevolle manier waarop de school met het drama omgaat. Eén familie schrijft: “De juiste woorden zijn niet te vinden en zullen er ook nooit komen. Veel liefs en sterkte vanuit een voor jullie onbekend, groot gezin uit Velddriel”.









Kansrijke toekomst stopt

In een rouwadvertentie schrijven de school en de overkoepelende scholenstichting SAAM*: “Als een kansrijke toekomst van jonge kinderen zo plotsklaps stopt, word je overvallen door immens verdriet. Het leven van de betrokken families is gebroken. Wij leven intens met hen mee. Met de begeleidster. Met allen die hen lief zijn. Laten we samen zijn.