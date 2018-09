Roofvogels in beslag genomen in Breda, eigenaar (52) opgepakt

BREDA - Bij een bewoner van de Dintelstraat in Breda zijn dinsdagmiddag veertien roofvogels en een raaf in beslag genomen. Toen de 52-jarige eigenaar van de dieren dat probeerde te voorkomen, werd hij aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om uilen, valken, buizerds en een raaf. De eigenaar zou al vaker waarschuwingen hebben gekregen, maar goed voor zijn dieren zorgen, aldus omstanders.

Dierenbescherming

De dierenambulance kwam met kisten en kooien aangereden om de vogels uit het huis te halen. Bij de inbeslagname waren medewerkers van de politie, GGZ, Dierenbescherming, woningbouw en de dierenambulance betrokken. De vogels zijn in dichte kisten geplaatst en door de dierenambulance naar een onbekend plek gebracht.

Waarom de dieren in beslag zijn genomen is niet duidelijk. In Nederland mogen inheemse vogels niet in kooien worden gehouden tenzij de dieren gekweekt zijn in gevangenschap.