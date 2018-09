'Mijn man is drie maanden te vroeg gestorven', weduwe Q-koortsslachtoffer boos over schadevergoeding

HEEZE - Woedend is ze. Josien Legters verloor drie maanden geleden haar man Hans Voets (64) aan Q-koorts. Maandag werd bekend dat de regering maximaal 15.000 euro schadevergoeding uitkeert aan Q-koortspatiënten of hun nabestaanden. "Een schandalig laag bedrag", zegt Legters.

Het staat volgens haar niet in verhouding tot de schade en het leed dat Q-koortspatiënten hebben gehad. En bovendien is het nog maar de vraag of zij ervoor in aanmerking komt.

Hans kon steeds minder

Hans Voets liep de Q-koortsbacterie in 2007 op toen hij in het kader van een reïntegratieproject werkte op een zorgboerderij met geiten. Die geiten hadden Q-koorts en Hans werd besmet met de bacterie en werd ziek. Hij kreeg het vermoeidheidssyndroom QVS. Dat begint met vage vermoeidheidsklachten maar die worden steeds. "Het is een enorm progressieve ziekte. Hans kon steeds minder. Zelfs praten kon hij op een gegeven moment niet meer."

Ook het leven van Josien stond al die jaren in het teken van de ziekte van haar man. "Het is verschrikkelijk om je man zo te zien aftakelen. Uiteindelijk was het leed zo erg dat zijn dood voor hem een verlossing was."

Aangewezen op de voedselbank

Met het overlijden van Hans viel ook zijn inkomen weg voor Josien. Bovendien kon zij al die tijd dat hij ziek was niet werken omdat ze voor haar man moest zorgen.

"Ik moet nu dit huis uit. Ik kan in mijn eentje de huur niet opbrengen en ben aangewezen op de voedselbank. Dan is een schadevergoeding van 15.000 euro een zoethoudertje."

Vergoeding onzeker

En het is nog maar de vraag of Josien überhaupt in aanmerking komt voor de schadevergoeding. Het geld is bedoeld voor mensen die lijden aan chronische Q-koorts, Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of met een aan QVS gelijkende klachten.

Nabestaanden kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als ze een familielid hadden dat is overleden aan chronisch Q-koorts. Of deze regeling ook geldt voor nabestaanden van een patiënt zoals Hans, die heeft geleden aan een andere variant zoals het vermoeidheidssyndroom QVS, is Josien niet duidelijk.

"Ik ben bang dat ik niks ga krijgen. Als mijn man nu nog had geleefd, had hij de vergoeding wel kunnen aanvragen, maar helaas hij is drie maanden te vroeg gestorven."