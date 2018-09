Teleurgestelde Q-koortspatiënten opnieuw naar rechter: 'Staat toch aansprakelijk voor ons leed'

EINDHOVEN - De Stichting Q-uestion wil opnieuw naar de rechter stappen om te bereiken dat de staat alsnog aansprakelijk wordt gesteld voor de Q-koortsuitbraak die ruim 70 dodelijke slachtoffers eiste. Dat heeft Bert Brunninkhuis van de Stichting Q-uestion tegen Omroep Brabant gezegd.

Anderhalf jaar geleden werd de eis van de stichting, die de belangen van een grote groep patiënten behartigt, door de rechtbank afgewezen. De stichting ging in hoger beroep, maar besloot dat niet door te zetten in afwachting van het schadebedrag,

Gisteren werd bekend dat er voor de individuele patiënten en hun nabestaanden maximaal 15.000 euro beschikbaar is. Q-uestion vindt dat te weinig en gaat nu onderzoeken of hoger beroep alsnog mogelijk is om die aansprakelijkheid af te dwingen. Of dat kan, is de vraag. Het Gerechtshof in Den Haag moet daar over beslissen.

Een fooi

SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerwen vindt het maximale bedrag van 15.000 euro dat Q-koortspatienten kunnen krijgen een fooi. Hij wil dat het parlement de regering op andere gedachten brengt.

Maandag werd bekend dat de overheid 14,5 miljoen euro vrijmaakt voor Q-koortspatiënten en hun nabestaanden. De regering spreekt over een 'gebaar van erkenning'. Dat wordt onderstreept door patiëntenverenigingen, met dit verschil dat zij het ook niet meer dan een gebaar vinden. Waar de regering nog meent goed te doen, verbinden de verenigingen een negatieve klank aan het gebaar.

Van Gerwen is ook niet tevreden “Banken krijgen miljarden, boeren krijgen miljoenen en de patiënten krijgen een fooi”, zegt hij. De politicus uit Oss wil geen Kamervragen stellen omdat hij daar geen heil van verwacht. “We kennen het standpunt van de regering wel. Ik hoop dat de Tweede Kamer nu zal ingrijpen”, aldus Henk van Gerwen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft al laten weten zo'n debat te willen.

