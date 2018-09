Miljoeneninvestering ondernemers en Rosada moet leiden tot Leisure Park Roosendaal

ROOSENDAAL - Outletcenter Rosada en ondernemers op recreatiepark De Stok gaan samen 50 tot 70 miljoen euro investeren zodat ze veel meer bezoekers gaan trekken. Zo moet het gebied langs de snelweg A17 binnen twee jaar uitgroeien tot Leisure Park Roosendaal.

Doel is dat dit Leisure Park Roosendaal binnen vijf jaar zelfs 5 miljoen bezoekers gaat ontvangen.

Rosada

De eigenaar van Rosada, het Britse bedrijf McArthurGlen, wil dat het outletcenter van de huidige 1,4 miljoen bezoekers groeit naar 3 miljoen. Maar dat kan het niet op eigen kracht. Daar heeft Rosada de omgeving voor nodig, zoals het naastgelegen recreatiepark De Stok waar ook de Indoor Skydive, een kartbaan, een zwembad en horeca is gevestigd. Bovendien wordt er al voor 20 miljoen euro een splinternieuw hotel gebouwd.





Dinsdag kreeg de gemeente Roosendaal de plannen van de ondernemers overhandigd. Want ook op het stadskantoor zal er moeten gewerkt om De Stok te verbeteren. Zo willen de ondernemers dat de parkeervakken langs de weg verdwijnen, zodat er een soort wandelboulevard kan komen tussen Rosada en de Indoor Skydive.

Kabelbaan

Al langer bestaan er plannen om Rosada en de De Stok te verbinden met de Roosendaalse binnenstad. Zo wordt er gestudeerd of dit met een heuse kabelbaan kan, of met een treintje of shuttlebus. In november komt er meer duidelijkheid. Al wel duidelijk is dat Rosada meer reclame gaat maken voor de activiteiten in de binnenstad, zoals de schaatsbaan die rond de feestdagen op de Nieuwe Markt is te vinden. Ook bestaan er plannen voor een kerstmarkt in het outletcenter, waar ondernemers uit de stad met kraampjes staan.