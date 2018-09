'Geloof in eigen kunnen gaf de doorslag', Miriam Oremans lovend over 'sublieme' Kiki Bertens

BREDA - Kiki Bertens beleeft dit jaar het beste seizoen in haar tenniscarrière. Dat stelt voormalig tennisster Miriam Oremans. Zij vindt dat de 26-jarige Bertens grote stappen heeft gezet dit jaar.

Op dit moment staat Bertens op de jaarranglijst op de negende plek. Ze strijdt nog volop om een ticket voor de WTA-Finals in Singapore. De beste acht tennissters van de wereld maken in Azië onderling uit wie de beste wordt van het jaar 2018.

“Dat ze nog in de race is voor dat toernooi laat zien wat voor subliem jaar Bertens doormaakt”, zegt Oremans. “Je komt echt niet zomaar bij de beste acht tennissters van de wereld. Ik acht de kans groot dat ze mag meedoen aan de WTA-Finals. Ieder jaar is er wel iemand die zich afmeldt wegens een blessure of vermoeidheid. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als Kiki het op eigen kracht haalt.”

Bertens won afgelopen weekend het WTA-toernooi in Seoul. Dat was de derde WTA-titel van het jaar voor de Bredase. Verder won Kiki nog het WTA-toernooi in Charleston en verbaasde ze vriend en vijand met de winst in de Amerikaanse stad Cincinnati, een toernooi dat in hoog aanzien staat.

Spanning

“Dit is sowieso haar beste jaar tot nu toe. Kiki laat zien dat ze goed met de spanning om kan gaan op beslissende momenten”, zegt Oremans. Ze doelt op het feit dat Bertens in voorgaande jaren een beslissende game of set vaak verloor omdat ze niet met de druk leek om te kunnen gaan. “Maar door haar ervaringen met de gewonnen toernooien en de coaching door Raemon Sluijter laat zij zien dat ze dat wel degelijk kan.”

Overzicht goede prestaties Kiki Bertens in 2018:

WTA-toernooi Charleston: winnares

WTA-toernooi Madrid: runner-up

Grand Slam, Wimbledon: kwartfinale

WTA-Toernooi Cincinatti: winnares

WTA-toernooi Seoul: winnares

De echte volgers van Bertens roepen het al langer maar dit jaar komt de echte Kiki pas echt bovendrijven. Ze bereikt kwartfinales van grote toernooien als Wimbledon en wint dus ook verschillende WTA-toernooien.

Oremans denkt dat het geloof in eigen kunnen Bertens over de streep heeft getrokken.“Ze traint al jaren keihard en dat wordt nu uitbetaald. In het begin van je loopbaan maak je grote stappen op technisch en tactisch gebied maar de finesse die je daarna moet aanleren, neemt meer tijd in beslag. Dat zie je nu terug.”

Geloof in eigen kunnen

Haar kwartfinaleplaats tijdens Wimbledon was wellicht wel hét sleutelmoment voor Kiki Bertens, denkt Oremans. Volgens de voormalige tennisster was dat het moment waarop Bertens, een echte gravel-speelster, inzag dat ze ook op gras en hardcourt kon spelen. Iets waar ze van tevoren niet van overtuigd was. “Ze is in zichzelf gaan geloven en op een andere manier gaan kijken naar de andere ondergronden.”

Wereldranglijst

Op dit moment staat Bertens op de elfde plek van de wereldranglijst, maar Oremans denkt dat ze snel deel zal uitmaken van de top tien van de wereld. "Die verwachting zegt genoeg over haar sublieme jaar. Als je dit in januari tegen Bertens zelf had gezegd, had ze je nog net niet voor gek verklaard."

Het komende jaar wordt nóg interessanter, zo denkt de 46-jarige Oremans. "Dan kan ze pas echt laten zien dat ze gegroeid is en zal ze haar goede prestaties van dit jaar moeten verdedigen."