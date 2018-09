'Onderzoek gaat uitwijzen wat er misging', directeur Stint vindt speculaties ongepast

OSS - "De Stint is een hartstikke simpel voertuig. Er loopt een groot onderzoek. Daar gaat uit naar voren komen wat er is misgegaan. Waarom dan nu gaan speculeren? Wie heeft daar iets aan?" Directeur Edwin Renzen van Stintum, de fabrikant van de Stints, reageert met deze woorden op de conclusie die onderzoeker Peter Coppes uit Helmond trok. Die stelde na het bekijken van een Stint: "Het is niet veilig, gebruik hem voorlopig niet".

Speculaties over de oorzaak van het ongeluk met de Stint, waarbij afgelopen donderdag in Oss vier kinderen om het leven kwamen, doen hem pijn. Kortzichtig, noemt hij het. Dat de onderste steen boven moet komen, snapt Renzen maar al te goed. En dat gaat ook gebeuren, zegt de directeur. "Wij hebben zelf alle vertrouwen in het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daar staan momenteel zeven van onze voertuigen die uitgebreid worden gecontroleerd.''

'Niet gepast'

Geen handrem, constructiefouten, de directeur van het bedrijf uit Bilthoven gaat er inhoudelijk niet op in. Conclusies over de veiligheid van de Stint wil hij overlaten aan de onderzoekers van de ILT. Wel benadrukt hij dat de Stint juist in samenspraak met kinderdagverblijven en ouders is ontwikkeld. "Dat is weloverwogen en in overleg met duizenden mensen gebeurd. De minister heeft aansluitend de conclusie getrokken dat het in orde was. En die ziet ook nu geen aanleiding om ermee op te houden."

'Maar een bedrijf'

Sinds zeven jaar rijden er in Nederland Stints rond. Tot vorige week ongeveer 3500 in getal. Renzen is niet bang voor de gevolgen van het ongeluk voor Stintum: "Als we als bedrijf hieraan ten ondergaan dan is dat maar zo. Het is maar een bedrijf. Pas afgelopen donderdag is er iets vreselijks gebeurd. Wat heeft speculeren op dit moment voor zin? Ik vind het niet gepast."

