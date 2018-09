Twee zwaargewonden spoordrama Oss zijn buiten levensgevaar

OSS - Twee zwaargewonden van het spoordrama in Oss zijn buiten levensgevaar. Dat heeft de politie dinsdagmiddag gemeld. Bij het ongeval kwamen vorige week donderdagochtend vier kinderen om het leven. De jonge slachtoffers werden vervoerd in een zogeheten Stint die op een spoorwegovergang in botsing kwam met een trein.

Een kind van 11 en de begeleidster die de elektrisch aangedreven bakfiets bestuurde, een vrouw van 32 jaar, raakten bij het ongeval zwaargewond.

De twee jongste kinderen die om het leven kwamen bij het ongeluk, waren vier jaar oud. Eén slachtoffer was zes jaar en het oudste kind was acht. Ze kwamen allemaal uit Oss, net als het kind van 11 dat zwaargewond raakte. De 32-jarige begeleidster komt uit Heesch.

Steun

De familie van de 32-jarige begeleidster laat weten dankbaar te zijn voor alle steun: “Onze dochter en echtgenote is buiten levensgevaar. Wij willen iedereen bedanken voor de steun en hulp die wij krijgen van familie, vrienden, collega’s, ouders, kinderen, hulpverleners, bekenden en onbekenden. Het is hartverwarmend en het draagt ons in deze moeilijke periode. Onze gedachten gaan tegelijkertijd uit naar de andere gezinnen die hierbij betrokken zijn. Wij wensen hen veel kracht toe.”

Onderzoek

Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog altijd uitgebreid onderzocht. Het onderzoek bestaat onder andere uit het spreken met getuigen, onderzoek aan de bakfiets en het bekijken van camerabeelden. Op dit moment zijn er nog geen conclusies te trekken over de toedracht van het ongeluk.