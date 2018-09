RKC komt op 1-0 na gigantische fout NAC-verdediger Fabian Sporkslede [LIVE]

EINDHOVEN - De eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi gaat dinsdagavond van start. Er staat al meteen om 18.30 uur een Brabantse derby op het programma met RKC Waalwijk tegen NAC Breda. Verder zijn er dinsdagavond nog zes Brabantse clubs die in actie gaan komen. Welke Brabantse club wordt dit jaar de 'cupfighter'?

HET PROGRAMMA:

Aftrap 18.30 uur:

Tussenstand: RKC Waalwijk - NAC Breda 1-0 (Nikki Baggerman, 42')

Aftraf 19.45 uur:

FC Volendam - Willem II

FC Den Bosch - Heracles Almelo

Helmond Sport - Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven

Rijnsburgse Boys - TOP Oss

Aftrap 20.00 uur:

Kozakken Boys - ONS Sneek

Willem II was afgelopen seizoen de best presterende Brabantse club in het bekertoernooi. De Tilburgers reikten onder coach Erwin van de Looi afgelopen seizoen tot de halve finale. Ze werden uiteindelijk verslagen door de latere winnaar Feyenoord (3-0).