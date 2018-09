Prins Constantijn deelt prijzen uit aan vijf Brabantse start-ups

TILBURG - Uit handen van prins Constantijn ontvingen vijf Brabantse start-ups dinsdagmiddag de Brabant Startup Awards. De vijf bedrijven vallen in de prijzen omdat zij volgens de jury uitdragers zijn van baanbrekende ideeën.

In de Oude Wagenmakerij in de Tilburgse Spoorzone deelde prins Constantijn de prijzen uit. Volgens de jury van de innovatieve prijsuitreiking zijn dit de start-ups waarvan ze verwachten dat ze de komende jaren veel succes gaan boeken.

De vijf bedrijven die dinsdag in de prijzen vielen:

- Hocosto (uit Achtmaal)

- Flow.ai (uit Tilburg)

- Morphotonics (Veldhoven)

- PeelPioneers (Son)

- Lightyear (Helmond)









LEES OOK: De Lightyear One, de eerste gezinsauto op zonne-energie, rijdt in 2020 over de Brabantse wegen

Gezinsauto van 119.000 euro

Een van de prijswinnaars is het bedrijf achter de Lightyear One, de eerste gezinsauto die op zonne-energie rijdt. In 2020 moet de auto op de Brabantse wegen rijden.

Volgens het bedrijf hangt daar dan een prijskaartje aan van 119.000 euro, exclusief btw. “Maar dan heb je wel een unieke auto”, zei Tessie Hartjes van Lightyear eerder. Het bedrijf was dinsdag een van de prijswinnaars.

Bloeiend start-up klimaat

Prins Constantijn is natuurlijk onderdeel van het Koninklijk Huis, maar zet zich als voorman van de organisatie StartupDelta in voor het versterken van start-ups in Nederland.

Volgens de prins is geen enkele provincie in Nederland zo innovatief en ondernemend als Brabant. Het is volgens hem belangrijk dat ze er zijn.