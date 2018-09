VDL Groep gaat ervoor: gratis opleiding én baan voor lassers en mechatronica monteurs

EINDHOVEN - Het eerste half jaar van 2018 hebben ze nog 1.100 mensen aangenomen, maar nog steeds staan er 500 vacatures open. VDL Groep in Eindhoven heeft er wel wat voor over om die gevuld te krijgen. Een gratis opleiding en een fulltime salaris terwijl je niet fulltime werkt.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, een werkgever die je opleiding betaalt, een fulltime salaris biedt terwijl je niet fulltime werkt en een baan garandeert. VDL Groep in Eindhoven, een van de grootste zo niet dé grootste werkgever van Brabant, doet het, aldus woordvoerder van VDL Groep Miel Timmers.

Vissen in dezelfde vijver

"Het klopt dat we op zoek zijn naar enthousiaste mensen die lasser of mechatronica monteur willen worden. Of zich in deze richting willen omscholen. En dat we hier een eigen opleiding voor gaan opzetten in samenwerking met het Summa College in Eindhoven. Dit doen we omdat op dit moment de vraag groter is dan het aanbod. En dat komt weer omdat bedrijven op Brainport Eindhoven allemaal een beetje in dezelfde vijver aan het vissen zijn."

Is er bij VDL Groep dan nog wel werk voor de lassers en monteurs die dit schooljaar hun diploma halen? "Jazeker, het een sluit het ander niet uit. Het is niet of-of, maar en-en. VDL Groep groeit namelijk flink. Bovendien richten we ons met deze opleidingen ook wat specifieker op mensen die zich willen laten omscholen. Het gaat om tweejarige leer-werktrajecten op mbo-niveau 2 en 3 voor lasser en mechatronica monteur."

Meet & Greet voor geïnteresseerde mechatronica monteurs

Woensdag 25 september organiseert VDL Groep van 15.30 tot 19.30 uur een Meet & Greet' voor mensen die belangstelling hebben voor het leer-werktraject mechatronica monteur. Om voor het traject in aanmerking te komen, moet je wel je VMBO kader hebben afgerond. Meer informatie en aanmelden kan via de de website.

VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven, is een internationaal industrieel familiebedrijf met 99 bedrijven, verspreid over 20 landen en met ruim 17.000 medewerkers. De onderneming is in 1953 opgericht door Pieter van der Leegte. VDL Groep is specialist in metaalbewerking., kunststofverwerking, de ontwikkeling, productie en verkoop van bussen. Daarnaast heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in de hightech-toelevering voor onder andere de halfgeleiderindustrie.

[image:]